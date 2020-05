Call of Duty: Warzone verrà supportato anche sulle console next-gen

Nel corso di un’intervista concessa ai taccuini di GamerGen, Taylor Kurosaki, studio narrative director di Infinity Ward, e Amos Hodge, creative director di Raven Software, hanno discusso del futuro di Call of Duty: Warzone e della possibilità che il gioco venga supportato anche sulle console next-gen.

I due hanno dichiarato che Activision ha in programma il supporto di questa incarnazione free-to-play e battle royale di Call of Duty anche su PS5 e Xbox Series X. I piani per supportare il gioco su queste due piattaforme sono stati delineati già da tempo, per cui è molto probabile che il titolo in questione sarà giocabile su entrambe le console next-gen non appena verranno immesse sul mercato.

Kurosaki e Hodge spiegano, inoltre, che l’idea è quella di supportare Call of Duty: Warzone per molto tempo, una strategia decisamente sensata visto il discreto successo che questa incarnazione battle royale sta riscuotendo sin dal lancio.

