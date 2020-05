Frontier svilupperà un RTS su Warhammer: Age of Sigmar

David Braben, fondatore e CEO di Frontier Developments, ha reso noto di aver stretto un accordo di partnership con Games Workshop che permetterà alla compagnia britannica di sviluppare un nuovo strategico in tempo reale ambientato nell’universo narrativo di Warhammer: Age of Sigmar, una delle tante proprietà intellettuali targate GW.

In Age of Sigmar quattro grandi alleanze di popoli e razze si contendono il dominio sui Regni Mortali. A contrapporsi troviamo le forze dell’Ordine, del Caos, della Morte e della Distruzione. Lo stesso Braben si è detto entusiasta di avere l’opportunità di lavorare su una IP tanto prestigiosa, tuttavia ammette che lo sviluppo di questo RTS è appena cominciato e dunque ci vorranno diversi anni prima che il videogioco possa vedere la luce.

A tal proposito, Frontier punta a pubblicare lo strategico ispirato a Warhammer: Age of Sigmar nel corso dell’anno fiscale 2023 non solo su PC, ma anche su console e piattaforme di streaming.

