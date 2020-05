Guilty Gear Strive è stato rinviato al prossimo anno

Arc System Works ha annunciato di aver rinviato l’uscita di Guilty Gear Strive, la cui pubblicazione era prevista per fine 2020, all’inizio del prossimo anno.

Attraverso un messaggio diffuso via Twitter nelle scorse ore, la compagnia ha spiegato che la decisione è stata presa a causa dei ritardi nella tabella di marcia dovuti dalla pandemia di Coronavirus. Inoltre, il team di sviluppo ha intenzione di apportare alcune modifiche al sistema di gioco in seguito ai feedback ricevuti durante l’ultima closed beta (qui le nostre impressioni), allungando ulteriormente i tempi di lavorazione.

Alla luce di tutto questo, Guilty Gear Strive è ora previsto su PS4 nei primi mesi del 2021.

