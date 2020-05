Hunt: Showdown introduce il cross-play tra PS4 e Xbox One

Crytek ha pubblicato una nuova patch per le versioni console di Hunt: Showdown che introduce il cross-play tra PS4 e Xbox One.

Tra le novità dell’aggiornamento 1.3 spicca infatti la possibilità degli utenti delle due piattaforme di giocare sugli stessi server. D’ora in poi sarà possibile invitare amici che giocano su PS4 all’interno di una partita avviata su Xbox One, e viceversa.

L’update di Hunt: Showdown non ha però aggiunto solo il cross-play, ma anche un nuovo cacciatore, Redneck, una varietà inedita di nemici, un tratto aggiuntivo, un attrezzo addizionale e molto altro ancora, come elencato in dettaglio nel video presente qui in alto.