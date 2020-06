Phil Spencer conferma, Xbox Series X in uscita entro Natale

Nonostante continuino incessanti i rumor, che vorrebbero a turno la prossima Xbox o la sua concorrente PS5 rinviate a causa della pandemia, Phil Spencer ha confermato come la tabella di marcia della console Microsoft stia procedendo secondo i piani.

Ospite di Talking Games with Reggie and Harold – podcast tenuto dall’ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime – il capo della divisione di Xbox ha tenuto a precisare come sia davvero improbabile un rinvio di Series X al prossimo anno, bucando di fatto le festività natalizie del 2020.

Phil Spencer ha inoltre dichiarato come la catena di montaggio della parte hardware stia procedendo con un buon ritmo, rendendolo fiducioso di poter produrre la sua prossima console in un numero sufficiente di unità, di modo da assicurare un lancio in contemporanea mondiale.

Xbox Series X, a detta dello stesso Spencer, non ripeterà gli errori commessi dalla Xbox One, né in sede di marketing, né dal punto di vista della focalizzazione eccessiva su di alcuni mercati, e cercherà di mantenere la posizione più favorevole ottenuta negli ultimi mesi.