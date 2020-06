Nuovo trailer per Sword Art Online: Alicization Lycoris

Bandai Namco, publisher del gioco, ha svelato un nuovo trailer del suo prossimo JRPG ispirato alla saga di Sword Art Online.

Nelle nuove immagini dedicate a Sword Art Online: Alicization Lycoris è possibile osservare il nuovo sistema di personalizzazione di armi e vestiti, le possibilità fornite dall’esplorazione delle mappe e la gestione delle relazioni tra i personaggi.

In particolare, interagendo in modo costante con gli altri personaggi dell’avventura, si nota come Kirito possa acquisire alcuni Social Points per approfondire tali relazioni, simili concettualmente ai Social Link della serie Persona o di altri titoli con forti commistioni da dating-sim.

Sword Art Online: Alicization Lycoris è in uscita per PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 10 luglio.