Sea of Thieves è approdato nel porto di Steam

Dopo un lungo periodo di disponibilità esclusiva sul Microsoft Store, Sea of Thieves è ora disponibile anche su Steam.

Il sandbox in salsa piratesca sviluppato da Rare e prodotto da Xbox Game Studios è approdato nella serata di ieri sul negozio digitale di Valve, dove è in vendita al prezzo di € 39,99. Questa versione del gioco include tutti i contenuti disponibili sulle altre piattaforme, inoltre supporta il multiplayer cross-platform con le altre edizioni di Sea of Thieves.

