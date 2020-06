Spunta Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning con tanto di data di uscita

Anticipando l’eventuale annuncio da parte di THQ Nordic, sul Microsoft Store è comparsa la pagina dedicata a Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, versione rimasterizzata dell’action RPG di 38 Studios e Big Huge Games uscito nel 2012.

Questa riedizione del gioco è in lavorazione presso Kaiko, studio specializzato in remaster che ha già collaborato con THQ Nordic in passato. Tra le feature di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning citiamo un comparto grafico rimodernato e un gameplay aggiornato, sebbene non si conoscano i dettagli in tal senso. La remaster includerà tutti i DLC pubblicati dopo il lancio dell’originale, comprese le espansioni Denti di Naros e La Leggenda di Kel il Morto.

Sulla pagina dello store, infine, è presente anche la data di uscita: il gioco vedrà la luce a partire dal prossimo 11 agosto. Per il momento sappiamo che questa remaster approderà su Xbox One, ma per conoscere le altre piattaforme di riferimento bisognerà attendere l’annuncio ufficiale, che a questo punto difficilmente si farà attendere a lungo.

