Necromunda: Underhive Wars, diffuso il nuovo Story Trailer

Dopo essere scomparso dai radar per più di due anni, Necromunda: Underhive Wars torna a farsi vivo con la diffusione di un nuovo Story Trailer.

Il videogioco prodotto da Focus Home Interactive e sviluppato da Rogue Factor, già autori di Mordheim: City of the Damned, ci porterà nelle viscere di Necromunda, nell’universo fantascientifico di Warhammer 40.000. Qui bande di criminali si danno costantemente battaglia per il dominio sulle aree più malfamate del pianeta, dove la legge dell’Imperium non riesce ad arrivare.

In questo tattico a turni affronteremo una campagna single player scritta da Andy Chambers, autore del setting su cui si basa l’omonimo gioco da tavolo prodotto da Games Workshop. La campagna permetterà ai giocatori di controllare tre fazioni: le casate Escher, Goliath e Orlock. Sarà poi possibile creare una propria gang e competere contro l’intelligenza artificiale, oppure scontrarsi con altri giocatori in carne e ossa grazie al multiplayer online.

Necromunda: Underhive Wars sarà disponibile durante l’estate su PC, PS4 e Xbox One.