F1 2020: l'ultimo trailer ci porta sul circuito cittadino di Baku

Codemasters ha pubblicato un nuovo trailer di F1 2020, questa volta dedicato al circuito cittadino di Baku, in Azerbaigian.

Il video ci porta a bordo della Alfa Romeo guidata da Antonio Giovinazzi, in un hot lap alla scoperta del circuito in cui si correrà il Grand Prix virtuale di questo weekend.

Questa domenica, infatti, i piloti di F1 Sergio Perez e Pierre Gasly faranno il loro debutto al Grand Prix Virtuale di F1 2019. Ritornano ancora Charles Leclerc, Alex Albon, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi, e George Russell. Parteciperanno alla competizione anche il difensore del Manchester City, Aymeric Laporte, il portiere dell’AC Milan, Gianluigi Donnarumma, il pilota motociclista di rally Matthias Walkner, e il portiere belga Thibaut Courtois.

Segnaliamo che F1 2020 sarà disponibile dal 10 luglio su PC, PS4 e Xbox One.