Valorant: Riot conferma di essere al lavoro sulle versioni console

Se ne è parlato a lungo in questi ultimi giorni ma ora arriva la conferma: Riot Games è al lavoro sulle versioni console di Valorant.

Intervenendo sulle pagine virtuali di GameSpot, l’executive producer Anna Donlan ha fatto sapere che il team sta realizzando un primo prototipo dell’FPS a squadre rivolto all’utenza console, tuttavia non è detto che lo sviluppo vada avanti fino dar vita a un prodotto fatto e finito.

Gli sviluppatori stanno infatti cercando di capire come trasporre su console l’essenza dell’esperienza ludica del gioco su PC. A tal proposito, Anna Donlan precisa che il team non vuole scendere a compromessi, per questo è probabile che Valorant non veda mai la luce su altre piattaforme all’infuori del PC.

Condividi con gli amici Inviare