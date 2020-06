Il publisher Wired Productions ha annunciato che Deliver Us The Moon per Switch è stato cancellato, dunque l’avventura fantascientifica a tinte horror di Keoken Interactive non arriverà più sulla console Nintendo.

Nel comunicato appena diffuso, il publisher spiega che la cancellazione di questa conversione è dovuta a diversi fattori, tra cui lo stato dell’industria e del mercato durante la pandemia di Coronavirus che sta affliggendo il mondo intero. Non è chiaro, però, quali siano le altre ragioni che hanno portato all’abbandono del progetto.

Deliver Us The Moon resta disponibile su PC (qui la nostra recensione), PS4 e Xbox One.

