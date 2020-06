Annunciato un nuovo rhythm game dedicato a Kingdom Hearts

Square Enix ha annunciato un nuovo titolo dedicato alla celebre saga sviluppata in cooperazione con la Disney, portando Sora e compagni fuori dalla loro comfort zone action RPG per tentare la via del rhythm game.

Melody Memory, questo il nome del gioco, sfrutterà le celebri tracce composte da Yoko Shimomura per imbastire un gameplay musicale davvero inaspettato viste le premesse della serie.

Tra i personaggi annunciati tramite il trailer di reveal giapponese compaiono oltre a Sora anche Pippo, Paperino, Aladdin e Hercules.

Il publisher ha fatto sapere come Melody Memory sarà rilasciato nel corso del 2020 per Xbox One, PlayStation 4 e PC.