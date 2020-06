Il celebre store digitale di CD Projekt ha attivato una interessante campagna marketing per pubblicizzare il lancio della nuova versione del suo client, il GOG Galaxy 2.0, regalando copie del suo acclamato The Witcher 3: Wild Hunt.

In particolare, alla promozione possono accedere tutti coloro che abbiano già in passato acquistato una copia del gioco in altra versione, sia su PC (Steam o Epic Games Store), sia su PlayStation 4 e Xbox One, a esclusione della sola conversione per Nintendo Switch.

If you own the The Witcher 3: Wild Hunt on one of your gaming platforms connected to GOG GALAXY 2.0, you can claim the https://t.co/87rzjWpFRa version for FREE! 💜 Download GOG GALAXY 2.0 👉 https://t.co/YwhMFvdCuW Offer lasts until June 23rd, 11am UTC pic.twitter.com/vciHBPNOSL — GOG GALAXY 2.0 (@GOGGalaxy) June 16, 2020

L’edizione di The Witcher 3 ricevuta varierà a secondo di quella già in possesso, rendendo possibile riscattarne anche la versione GOTY per coloro che posseggano il gioco in tale formato.

L’offerta rimarrà attiva sino al prossimo 23 di giugno alle ore 13:00.