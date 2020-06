Annunciata con un trailer la data d'uscita dell'RPG tattico Othercide

Focus Home Interactive e Lightbulb Crew hanno annunciato oggi con un apposito trailer la data d’uscita del loro nuovo RPG tattico a tema horror, mostrando anche qualche interessante immagine di gameplay.

Othercide si presenta in una particolare veste stilistica bianco e nero con il parsimonioso utilizzo di palette cremisi per sottolineare colpi e danni inferti e subiti, testimoniando una certa cura da parte del team di sviluppo riposta sull’impatto estetico del proprio prodotto.

Il titolo appare come un classico RPG tattico, dove la strategia e la pianificazione delle mosse si dimostrano la chiave per sconfiggere gli avversari, in questo caso impersonati da creature all’apparenza spettrali e domoniache.

Già disponibile per il preorder, Othercide è previsto in uscita il prossimo 28 luglio su PC (tramite Steam), PlayStation 4 e Xbox One, mentre una versione per Nintendo Switch dovrebbe essere rilasciata nel corso dell’estate.