Google fissa la data del prossimo Stadia Connect

Google ha annunciato che tra meno di un mese terrà un nuovo Stadia Connect, ennesimo appuntamento trasmesso in streaming durante il quale verranno svelate le novità in arrivo sulla piattaforma di streaming.

La compagnia di Mountain View ha fissato la data al prossimo 14 luglio. In quest’occasione verranno mostrati alcuni videogiochi in uscita su Google Stadia entro la fine del 2020.

