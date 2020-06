Ecco un nuovo trailer di Destroy All Humans! dedicato alle armi

THQ Nordic e Black Forest Games tornano a mostrarci Destroy All Humans!, il remake dell’omonimo videogioco sviluppato originariamente da Pandemic, confezionando un nuovo trailer dedicato alle armi aliene.

Il video ci mostra i vari strumenti di morte a disposizione del protagonista, con i quali potremo seminare morte e distruzione sulla Terra. Pisolte elettriche, raggi distruttori, armi esplosive, e chi più ne ha più ne metta: il protagonista Crypto dovrà usarle tutte per eliminare l’umanità e conquistare il pianeta per l’Impero Furon.

Destroy All Humans! sarà disponibile dal 28 luglio su PC, PS4 e Xbox One.