Zoink annuncia Lost in Random durante l'EA Play Live

Zoink ha presentato Lost in Random, un nuovo progetto in lavorazione sotto l’ala protettiva di Electronic Arts e del suo programma EA Originals.

Gli autori di Stick It to The Man! e Fe stanno realizzando un’avventura gotico-fiabesca dal messaggio moderno, ambientata in una distopia contorta dove si temono incertezza e caos. In Lost in Random prenderemo il controllo di Even, una ragazzina che grazie al suo compagno di avventure Dicey, una simpatica creatura dalle sembianze di un dado, dovrà battersi contro le ingiustizie causate dal caso in un mondo dove tutto viene deciso dal tiro di un dado. Il compito di Even e Dicey sarà dunque quello di spezzare la maledizione calata sul mondo di Random e far sì che le persone tornino a decidere in autonomia cosa fare della propria vita.

Lost in Random sarà dunque un’avventura dalle forti tinte action in arrivo nel corso del 2021 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.