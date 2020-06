It Takes Two è il nuovo videogioco degli autori di A Way Out

Nel corso dell’evento EA Play Live che si è tenuto nelle scorse ore, Josef Fares e Hazelight hanno presentato il loro prossimo progetto: si tratta di It Takes Two, una nuova avventura cooperativa in arrivo prossimamente su PC e console.

Il prossimo videogioco degli autori di A Way Out racconterà la storia di una bambina e delle sue due bambole, Wood e Clay. I genitori di questa ragazzina litigano spesso, per questo la giovane si rifugia nel suo mondo con i suoi giocattoli dove le emozioni avranno un impatto tangibile sul gameplay. Purtroppo al momento non si conoscono ulteriori dettagli, ma Josef Fares ha promesso che It Takes Two sarà come un emozionante viaggio sulle montagne russe.

Per adesso tutto ciò che sappiamo è questo, oltre al fatto che l’ultima fatica di Hazelight sarà disponibile nel corso del 2021.