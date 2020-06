Crash Bandicoot 4: It's About Time, un breve teaser in vista dell'annuncio

Confermando i leak dei giorni scorsi, Activision ha voluto diffondere un breve teaser di Crash Bandicoot 4: It’s About Time per ingannare l’attesa in vista dell’annuncio ufficiale.

Il filmato di appena venti secondi mostra qualche sequenza del gioco in lavorazione presso Toys for Bob, lo studio responsabile della Spyro Reignited Trilogy, mentre ci dà appuntamento alle 17:00 di oggi per il reveal vero e proprio.

A questo punto non possiamo far altro che attendere qualche altra ora ancora, per poi fare la conoscenza ufficiale di Crash Bandicoot 4: It’s About Time.