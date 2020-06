FIFA 21 per Switch sarà un'altra Legacy Edition

Brutte notizie per i possessori della console Nintendo appassionati di calcio: FIFA 21 per Switch sarà ancora una volta una Legacy Edition, come riportato nelle FAQ ufficiali.

Ciò significa che la prossima incarnazione della simulazione calcistica targata EA Sports per l’ibrida della Casa di Kyoto non includerà nessuna novità di gameplay introdotta negli ultimi anni, bensì si limiterà ad aggiornare le rose delle squadre e a migliorare la presentazione generale. Di fatto, FIFA 21 sarà ludicamente identico all’edizione precedente, che a sua volta era uguale a FIFA 19.

FIFA 21, lo ricordiamo, uscirà il 9 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Switch, mentre sarà disponibile al lancio delle console su PS5 e Xbox Series X.

