The Game Bakers, lo studio indipendente che ha dato i natali a Furi, ha annunciato che Haven sarà disponibile anche su PS5.

Per l’occasione è stato diffuso un nuovo trailer di gameplay che illustra alcune sequenze esplorative inedite, oltre a qualche brevissima schermaglia con la fauna presente sul pianeta alieno in cui si sono rifugiati i due protagonisti.

Vi ricordiamo che Haven sarà disponibile nel corso del 2020 non solo su PS5, ma anche su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.