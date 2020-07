Revolution Software ha finalmente annunciato la data di uscita della versione PC di Beyond a Steel Sky, sequel dell’avventura di culto Beneath a Steel Sky.

Attraverso una trasmissione in diretta streaming che si è tenuta nella serata di ieri, gli sviluppatori hanno fatto sapere che il gioco sarà disponibile su Steam a partire dal prossimo 16 luglio.

Da notare che Beyond a Steel Sky è già disponibile nel programma Apple Arcade per dispositivi iOS, dove ha debuttato lo scorso 26 giugno.