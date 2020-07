Rockstar e Video Games Deluxe lavorano a un nuovo open world VR

Video Games Deluxe, lo studio australiano che ha dato i natali a L.A. Noire: The VR Case Files, ha annunciato di essere nuovamente al lavoro con Rockstar Games per lo sviluppo di un videogioco open world in realtà virtuale.

La software house con base a Sydney ha pubblicato uno stato su LinkedIn tramite il quale fanno sapere di essere alla ricerca di personale da innestare all’interno del team che si sta occupando di questo “Tripla A” prodotto da Rockstar. Chiaramente non sappiamo ancora di cosa si tratti: potrebbe essere un titolo del tutto inedito, oppure una conversione VR di un altro videogioco edito sempre da Rockstar Games, magari un GTA o Red Dead Redemption 2.

