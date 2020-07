Square Enix registra il marchio Live A Live in Australia

Live A Live potrebbe finalmente uscire dai confini Giapponesi, dopo soli ventisei anni dalla pubblicazione originale per SNES. Ricordiamo che è stato il primo videogioco diretto da Takashi Tokita, il celebre game director che nel 1995 avrebbe poi firmato il JRPG di culto Chrono Trigger.

L’opera targata Square potrebbe vedere la luce in Occidente ora che Square Enix ne ha registrato il marchio presso l’ente competente australiano.

Di questo titolo esiste una traduzione amatoriale in lingua inglese, tuttavia non venne mai portato ufficialmente sui mercati occidentali. Una lacuna a cui Square Enix potrebbe presto porre rimedio, magari con una conversione per le piattaforme moderne, o come titolo SNES disponibile nella lineup per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online.

Staremo a vedere, di certo qualcosa si sta muovendo.

