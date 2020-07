Ready Player Two sarà disponibile a novembre

La casa editrice Random House ha annunciato via Twitter che Ready Player Two sarà disponibile a partire dal prossimo 24 novembre.

Il romanzo di Ernest Cline, sequel di Ready Player One (da cui è stato tratto l’omonimo film), sarà ancora una volta ambientato nello stesso universo fantascientifico. Al momento non sono stati diffusi dettagli sulla trama, ma sappiamo che questa sarà ambientata dopo gli eventi del primo libro.

Non sappiamo nemmeno se Ready Player Two verrà reso disponibile in Italia già tradotto nello stesso giorno di lancio, o se inizialmente bisognerà accontentarsi della versione originale in lingua inglese. Ovviamente in caso di novità non mancheremo di tenervi informati.

