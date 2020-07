The Dark Pictures: Little Hope ha una nuova data di uscita

Il secondo capitolo dell’antologia The Dark Pictures, intitolato Little Hope, ha una nuova data di uscita. L’annuncio della data di lancio è avvenuto tramite la pubblicazione di un nuovo trailer.

The Dark Pictures: Little Hope sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal prossimo 30 ottobre, dopo un rinvio dovuto all’emergenza Coronavirus. Inoltre è stata svelata anche la Collector’s Edition del gioco, che conterrà una mappa in tessuto di Dark Pictures, due spille da collezione per la mappa, una confezione in metallo (con 4 spazi) e una replica della bambola di Mary del 1692, oltre ovviamente a una copia di Little Hope.

Oltre alla Collector’s Edition e all’edizione standard verrà resa disponibile anche una Limited Edition: questa conterrà anche una copia di Man of Medan, il primo capitolo dell’antologia, nonché la mappa in tessuto, le spille e la confezione in metallo. Chiunque prenoterà il gioco, in qualsiasi edizione, otterrà l’accesso anticipato alla versione Curator’s Cut (nuove scene in aggiunta alla versione cinematografica e diversi personaggi giocabili con relative scelte ed esiti).