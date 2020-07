Street Power Football: la modalità Panna nel nuovo gameplay

SFL Interactive e Maximum Games hanno confezionato un nuovo trailer di Street Power Football per illustrare il gameplay della modalità Panna.

In questa modalità, due atleti dovranno cercare di far entrare la palla nella porta dell’avversario esibendosi in tiri di abilità e trick acrobatici. Gli sviluppatori hanno poi approfittato dell’occasione per rendere noto che alcuni degli atleti più talentuosi del Panna Soccer si uniranno alla lista già annunciata in precedenza: Sean Garnier, Liv Cooke, Melody Donchet, Andrew Henderson, Raquel Benetti, Daniel Got Hits, JaviFreestyle, Soufiane Bencok, Aguska Mnich, Michal Rycaj, Yoanna Dallier, Andreas Freestyle, Yo Katsuyama, Kazane Flower Boy Shimazaki, CrisFreestyle, Peter Karasek, Laura Biondo e Boyka Ortiz.

Vi ricordiamo che Street Power Football sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Switch dal 25 agosto prossimo.