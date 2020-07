Blasphemous: il DLC gratuito The Stir of Dawn uscirà a breve

Il publisher Team17 e gli sviluppatori The Game Kitchen hanno annunciato la data di uscita di The Stir of Dawn, il DLC gratuito di Blasphemous in arrivo a breve su PC e console.

Questo contenuto aggiuntivo non solo introdurrà la modalità New Game+, che permetterà di affrontare una nuova avventura dopo aver completato il gioco mantenendo tutti i potenziamenti già acquisiti, ma includerà anche delle aree completamente inedite, boss addizionali e una nuova storia complementare a quella del gioco base. L’espansione ritoccherà anche alcune parti del gioco, andando a limare qualche difetto qua e là.

Per godere di tutte queste novità bisognerà attendere il prossimo 4 agosto, è in questa data che The Stir of Dawn verrà reso disponibile gratuitamente a tutti i possessori di Blasphemous, su tutte le piattaforme.