Dark Renaissance è il nuovo videogioco degli autori di Dry Drowning

Studio V, il team indipendente italiano che ha dato i natali a Dry Drowning, ha presentato il suo prossimo progetto: si tratta di Dark Renaissance, un’avventura storica ambientata nel pieno Rinascimento Italiano.

“Studio V sta lavorando duramente per tessere un’intricata rete di cospirazioni politiche e dilemmi morali che l’anno prossimo sarà pane per i denti degli appassionati del genere visual novel“, afferma Daniele Falcone, General Manager del publisher VLG. “Da quello che abbiamo visto finora, Dark Renaissance è destinato a ridefinire il concetto di storytelling interattivo per il modo in cui riesce a rappresentare gli eventi con profonda accuratezza storica, eventi che continuano ancora oggi a ispirare autori dark fantasy in tutto il mondo.”

Realizzato in collaborazione con Matteo Strukul, autore italiano della serie bestseller I Medici, e con il compositore David Logan, Dark Renaissance tenterà di fondere storia, graphic novel e dinamiche RPG per narrare le avventure di un mercenario veneziano che dovrà scoprire gli scioccanti segreti che si celano dietro le conquiste scientifiche, artistiche e culturali del Rinascimento. Vestendo i panni di Marco Badoer, guerriero leggendario temprato dai sanguinosi campi di battaglia della Transilvania, i giocatori dovranno proteggere gli interessi economici di Lorenzo de’ Medici dalla minaccia dei mistici Inni Orfici, passando per città iconiche come Venezia e Firenze, e incontrando personaggi illustri come Marsilio Ficino e Leonardo da Vinci.

Segnaliamo, infine, che Dark Renaissance sarà disponibile nel corso del 2021 su PC e console.