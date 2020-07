EA Sports UFC 4 si mostra in un nuovo trailer di gameplay

Electronic Arts ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay dedicato a EA Sports UFC 4, ultima incarnazione della serie di combattimenti sulle arti marziali miste.

Il video presente qui in alto illustra le novità introdotte in questo nuovo capitolo della serie, tra cui movenze più realistiche grazie alla tecnologia Real Player Motion, e altre aggiunte che vanno a limare e perfezionare ulteriormente il sistema di gioco.

Vi ricordiamo che EA Sports UFC 4 sarà disponibile dal 14 agosto su PS4 e Xbox One.