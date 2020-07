Ninja Gaiden potrebbe tornare come esclusiva Xbox

Secondo alcune indiscrezioni circolate nelle scorse ore e riportate su Reddit, la serie di Ninja Gaiden potrebbe presto fare ritorno come esclusiva dell’ecosistema Xbox. In particolare, il ritorno di Ryu Hayabusa sarebbe stato riportato da tre fonti differenti, tutte concordi nell’affermare che la serie potrebbe tornare presto alla ribalta, ma comunque molto caute sulla possibilità di un’esclusività (temporale o piena) sulle console della Casa di Redmond.

Una prima fonte, tale The Drunk Cat, dichiara che Ninja Gaiden è in procinto di fare il suo ritorno, tuttavia non viene fatto alcun accenno a una possibile esclusiva Xbox. Costui è lo stesso insider che per primo mostro il devkit di PS5 e che nell’ultimo periodo ha fornito molte informazioni poi rivelatesi veritiere.

È però la seconda fonte, Logan Meyer, a parlare della possibilità che il gioco esca solo su console Microsoft, affermando che non bisognerà attendere a lungo prima di avere notizie ufficiali a riguardo, lasciando intendere che l’annuncio potrebbe avvenire già domani in occasione dell’Xbox Games Showcase.

La terza fonte, quella meno autorevole delle altre, è un canale YouTube da circa 1,5 mila subscriber, il quale ha rivelato che un vecchio franchise a lungo sopito tornerà in esclusiva su console Xbox.

A tutto questo aggiungiamo che di un possibile nuovo Ninja Gaiden si parla già da tempo, addirittura fu lo stesso Team Ninja anni fa a suggerirne il ritorno. In ogni caso, non ci resta che attendere il pomeriggio di domani per scoprire se Ryu Hayabusa si farà o meno vivo durante l’evento di presentazione dei giochi per Xbox Series X.

