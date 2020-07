Risk of Rain 2: la 1.0 ha una data di lancio su PC

A quanto pare non manca ancora molto perché Risk of Rain 2 esca dall’Early Access: Hopoo Games ha infatti annunciato che la versione 1.0 arriverà fra appena una ventina di giorni, l’11 agosto. Nel corso dell’ultimo anno e mezzo, il coraggioso esperimento di Hopoo – che ha scelto, per questo seguito, di passare dal 2D al 3D – ha incontrato un successo non indifferente, e gli aggiornamenti che ha avuto dal lancio hanno aumentato notevolmente il contenuto presente in termini di ambientazioni, nemici, oggetti e, ovviamente, personaggi giocabili. Per le console ci sarà invece da aspettare un po’ di più, ma Hopoo conta sul fatto che il lancio della 1.0 su queste piattaforme sarà in linea con le tempistiche degli altri aggiornamenti.

Infine, vi ricordiamo che con la 1.0 il prezzo base di Risk of Rain 2 aumenterà, quindi se avete in mente di unirvi anche voi alle schiere di giocatori che cercano di non morire male da una medusa spaziale gigante, tenete a mente che compiere questo passo fra non molto potrebbe costarvi di più.