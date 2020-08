Poteva forse decidere di uscire in un periodo più adatto il nuovo DLC di Battle Brothers, intitolato Blazing Deserts? Ovviamente no, e infatti Overhype Studios ha programmato il 13 agosto come data in cui la compagnia di mercenari dovrà affronatare le roventi dune del deserto. E per prepararci all’impatto con il solleone e la sabbia nelle scarpe, lo studio ha anche confezionato un trailer:

Le desertiche terre del sud sono ricche di gente con problemi da risolvere e oro da spendere, e toccherà a noi darci da fare perché quell’oro passi nelle nostre mai troppo piene mani. Per farlo, non solo dovremo scoprire una nuova mappa, ma anche i suoi pericoli, dai soldati delle città stato ai predoni per arrivare alle temibili bestie del deserto. Ma non mancheranno nemmeno nuovi strumenti a nostro favore: nuove armi e armature ispirate al medioevo arabo e persiano, ovviamente, ma anche nuovi seguaci.

Battle Brothers: Blazing Deserts arriverà il 13 agosto su Steam.