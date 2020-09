Bright Memory sarà un gioco di lancio di Xbox Series X e S

Il publisher Playism e FYQD-Studio hanno annunciato che Bright Memory sarà un titolo presente nella line-up di lancio di Xbox Series X e Series S.

Bright Memory è un FPS adrenalinico che racchiude in sé alcune dinamiche tipiche degli action game. Il gioco narra le vicende di un’agente della Supernatural Science Research Organization impegnata in una spedizione archeologica che porta alla luce un potente reliquia del passato.

Da notare che il gioco in uscita il prossimo 10 novembre su Xbox Series X e Series S non è Bright Memory: Infinite, anch’esso in sviluppo per queste piattaforme, bensì il suo prequel già disponibile su PC tramite Steam dallo scorso mese di marzo.