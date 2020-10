PlayStation 5: un lungo video mostra l'interfaccia della nuova console

Certo, i giochi sono importanti, e con loro anche tutte le questioni accessorie come velocità di caricamento al fulmicotone, Ray Tracing, feedback aptico e raffredamento a metallo liquido. Ma per ogni console importantissima è anche l’interfaccia, visto quanto ci avremo a che fare nei nostri lunghi anni (si spera) di utilizzo. Proprio per questo, Sony ha deciso di dedicare un lungo video all’interfaccia della sua PlayStation 5. Questa volta niente Yasuhiro Ootori in camicia, purtroppo; a sostituirlo sono Hideaki Nishino, capo del management team di PlayStation, e Sid Shuman.

Tenete a mente che, come sottolineato nel video, questa presentazione proviene da una versione in pre-produzione, e che quindi da qui a un mese potrebbero esserci vari cambiamenti e aggiustamenti. Ci sono comunque interessanti novità: sembra che aprire il Control Center non chiuderà il gioco in esecuzione, rendendo la transizione molto più snella. Vengono inoltre presentate le Activities, che interagiranno con i nostri giochi aiutandoci a tenere a mente gli obiettivi che dobbiamo completare e quanto tempo ci vorrà in media. Alcune di queste Activities – se i giochi lo supportano – potranno anche offrirci consigli utili, che però richiederanno una sottoscrizione al PlayStation Plus.

La funzione Party ci permetterà di avere un luogo fisso di interazione con i nostri amici; e potremo anche vedere in diretta a cosa stanno giocando tramite la funzione Share Screen, che potremo posizionare dove più ci aggrada e lasciare attiva mentre stiamo giocando (utile nel caso non vogliate perdervi i loro fallimenti). Sarà inoltre possibile unirsi a partire già iniziate dagli amici su giochi online tramite il Control Center; nel video, Sid Shuman si unisce a una partita di Destruction AllStars. Il video poi prosegue mostrando la rinnovata interfaccia del PS Store, e come sarà possibile registrare sessioni di gioco e catturare immagini con la semplice pressione di un tasto.

Ricordiamo che la PlayStation 5 lancerà il 19 novembre in Italia, al prezzo di 499€. Sarà anche disponibile una versione senza lettore, al prezzo di 399€.