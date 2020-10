Borderlands 3: presentata la modalità Botte e Bottino

Dopo i nuovi alberi di abilità dei Cacciatori della Cripta, Gearbox ha rivelato anche l’ultimo pezzo della Designer’s Cut, il prossimo DLC in arrivo dal 10 novembre su Borderlands 3. Stiamo parlando della modalità Botte e Bottino (Arms Race nella versione anglofona), che ci porterà in un complesso Dahl a lottare per la vita, con un solo piccolo dettaglio: saremo infatti totalmente sprovvisti di equipaggiamento, che dovremo recuperare mano a mano. Gearbox ha anche preparato un trailer di presentazione della modalità, nel qual possiamo sentire due voci familiari.

A narrare le nostre prodi gesta (o tristi destini) saranno infatti Axton e Salvador, che finalmente torneranno ad avere una presenza leggermente più concreta in Borderlands 3. Ah, dimenticavamo di aggiungere una cosa: in questa modalità tutte le specializzazioni e le abilità d’azione saranno disattivate. Se speravate di poter imbrogliare usando l’Orso di Ferro, cascate male: in Botte e Bottino contano solo la propria abilità personale e un pizzico di fortuna.

La nuova modalità non sarà l’unica cosa ad arrivare su Borderlands 3 il 10 novembre. Abbiamo già parlato nei giorni scorsi delle nuove abilità dei Cacciatori della Cripta, e anche a queste Gearbox ha dedicato un trailer di presentazione; siamo sicuri che non vedrete l’ora di potevi sbizzarrire con le nuove abilità e cercare di combinarle con i rami già esistenti per creare build più tremendamente devastanti possibile.

Infine, con il 10 novembre su Borderlands 3 arriveranno anche una nuova serie di oggetti cosmetici. Gearbox ci ha tenuto in particolare a mettere in mostra i pacchetti cosmetici Forma definitiva multiverso, che includono modificazioni per l’aspetto dell’intero personaggio: se vi siete mai chiesti che aspetto potrebbero avere i Cacciatori della Cripta di un altro universo, questa è una buona risposta. Questi aspetti sono compatibili con altri corpi, teste e colorazioni, e sono già inclusi nelle edizioni Super Deluxe e Ultimate di Borderlands 3.