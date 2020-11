Marvel's Spider-Man: Miles Morales, ecco il trailer di lancio

Buongiorno, New York! Speriamo che la giornata sia per voi radiosa, che vi porti liete notizie, e che nessun super-criminale turbi la vostra giornata. Se dovesse succedere, non temete: Marvel’s Spider Man: Miles Morales accorrerà prontamente in vostra difesa, volteggiando da una ragnatela all’altra. E anche se non siete di New York, fa lo stesso: il buon Miles Morales arriverà presto sulle PS4 e PS5 di tutto il mondo.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales segue le avventure di un ragazzino di Harlem che si ritroverà a “dare il cambio” a Peter Parker per un breve periodo. Ovviamente, in questo breve periodo succede di tutto: la Roxxon decide di comportarsi come la spietata megacorporazione che è, e una banda di supercriminali al neon pensa bene di rendere ancora più complicata tutta la situazione. Se volete sapere di più sulle avventure di Miles – e su come si presenta il gioco su PS5 – potete leggere la nostra recensione di Stefano Calzati.