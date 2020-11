Creative Assembly stuzzica i fan di Total War con un teaser

Creative Assembly ha confezionato e diffuso un breve video teaser per stuzzicare i fan di Total War, in particolare quelli della serie Warhammer.

Il filmato che dura ben al di sotto del minuto mostra semplicemente una freccia in un tronco d’albero, mentre intorno è possibile apprezzare un estratto del normale ciclo vitale di un sottobosco, tra cervi e ratti che attraversano lo schermo con il sottofondo di uccelli e insetti.

A questo punto sarebbe lecito attendersi a breve l’annuncio ufficiale di un nuovo progetto, con buona probabilità l’atteso terzo capitolo di Total War: Warhammer, o magari un DLC per il secondo. Vista l’imminenza dei The Game Awards, è probabile che la presentazione del gioco avvenga proprio durante questa kermesse.