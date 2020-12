L'alpha di Elite Dangerous: Odyssey avrà inizio nell'aprile 2021

Sembra che quell’Early 2021 prospettato inizialmente da Frontier Developments per Elite Dangerous: Odyssey sarà un po’ meno early del previsto. Sul negozio di Steam è infatti apparsa una pagina dedicata al preorder con accesso all’alpha, che come data di rilascio riporta il 21 aprile 2021. Se effettivamente sarà quello il giorno dell’inizio dell’alpha, è lecito aspettarsi che questa fase duri almeno qualche settimana, portando quindi l’effettivo lancio di Elite Dangerous: Odyssey alla primavera inoltrata o all’estate 2021.

Anche se così fosse, la cosa non è sorprendente. Gli obiettivi che Frontier Developments si è posta con Odyssey sono ambiziosi: l’espansione ci permetterà infatti di esplorare a piedi le centinaia di pianeti dell’universo di Elite, che stando a uno dei dev diary non saranno semplicemente palle di sabbia e rocce ma vivi elementi di un universo vivo, con tanto di NPC con cui interagire. Oltre a questo, Odyssey includerà anche una componente PvP. Non è quindi strano che Frontier abbia scelto di prendersi tutto il tempo necessario per assicurarsi di consegnare un prodotto di qualità.