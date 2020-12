In Cyberpunk 2077, il Governo Padano tenta di salvare i reperti di Venezia

Nelle vostre scampagnate su Cyberpunk 2077, potreste esservi soffermati sui telegiornali trasmessi dagli schermi di Night City: se caparbiamente l’avete fatto abbastanza, forse vi sarà anche capitato di sentire una notizia che riguarda direttamente il nostro paese, o meglio, uno dei suoi probabili epigoni: il Governo Padano.

La trasmissione, registrata e caricata dal canale YouTube GameTrusTv, ci fa sapere come nel futuro distopico di Cyberpunk 2077 Venezia sia sprofondata sotto le acque del Mare Adriatico. Inevitabili le missioni di recupero di tutti i suoi tesori artistici dall’inestimabile valore, missioni spesso tutt’altro che legali. Scopriamo infatti che i tesori della Serenissima sono preda di spedizioni di saccheggiatori e che vanno poi a finire sulle stazioni orbitali di collezionisti senza scrupoli (ma tasche indubbiamente profonde).

Curiosamente, non è la prima volta che uno stato padano appare nel genere cyberpunk. Come riportato in questo vecchio articolo di Repubblica, già nel 1993 William Gibson, uno dei padri fondatori del genere, parlava di una Padania nata sui resti dello stato italiano.