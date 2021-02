Ubisoft intensificherà i suoi sforzi nel mercato free-to-play

A quanto pare, Ubisoft intende espandere la sua offerta ben oltre il solo mercato dei tripla A. Se da un lato viene ampiamente riconosciuto il successo di titoli come Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion, nel corso dell’ultima chiamata con gli azionisti (riporta da IGN) il chief financial officer Frederick Duguet ha infatti spiegato come nel corso del prossimo anno fiscale Ubisoft si muoverà verso “un modello in cui gli AAA stanno a fianco di nuove, innovative esperienze premium e free-to-play su tutte le piattaforme.”

Si tratta, dunque, di qualcosa che non riguarderà il solo mercato mobile, in cui pure Ubisoft intende espandere la sua presenza. La mente non può fare a meno di andare ad Hyper Scape, battle royale free to play rilasciato dalla compagnia francese nel corso del 2020 che però non è andato incontro a un particolare successo. Ma evidentemente, Yves Guillemot e Frederick Duguet continuano a credere nella bontà del modello. Vedremo quali progetti hanno in saccoccia.