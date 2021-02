Larian apre un nuovo studio di sviluppo a Guildford

Larian ha annunciato di aver aperto un nuovo studio di sviluppo in quel di Guildford, una ridente cittadina nel sud-est dell’Inghilterra.

Questa nuova realtà contribuirà ai lavori su Baldur’s Gate 3, l’ambizioso videogioco di ruolo basato sul regolamento della quinta edizione di Dungeons & Dragons attualmente disponibile su Steam e Google Stadia in Accesso Anticipato. A tal proposito, vi ricordiamo che sta per arrivare un aggiornamento per il gioco in Early Access che introdurrà, tra le altre novità, l’inedita classe del druido.

Con l’apertura di questa nuova succursale a Guildford, Larian ci tiene a far sapere che sono ben sei gli studi di sviluppo in giro per il mondo impegnati su Baldur’s Gate 3.

