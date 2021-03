Naughty Dog assume personale per un progetto multiplayer

Nelle ultime ore è stato scoperto un nuovo annuncio di lavoro pubblicato di recente sul sito di Naughty Dog che lascerebbe trasparire l’intenzione da parte dello studio di Uncharted e The Last of Us di lanciarsi in un progetto multiplayer.

In particolare, la realtà californiana è alla ricerca di un Economy Designer in grado di progettare sistemi di ricompense per i giocatori e assicurare una certa longevità al videogioco o alla componente multiplayer a cui dovrà lavorare. La descrizione del lavoro e le varie competenze richieste fanno pensare a un progetto di stampo live service, ma naturalmente per ora non sappiamo se si trattera di un vero e proprio videogioco inedito, o se questa figura professionale si occuperà della tanto discussa modalità multiplayer di The Last of Us: Parte II.

Ciò che è certo, però, è che qualcosa sta bollendo in pentola e non vediamo l’ora di scoprire di cosa si tratti.

Condividi con gli amici Inviare