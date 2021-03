Wasteland 3: disponibile la patch 1.3.3, implementa il permadeath

Come annunciato poco tempo fa, Inxile Entertainment ha deciso di accogliere le vostre richieste di rendere ancora più tosta la vita ai Ranger. È infatti attualmente disponibile la patch 1.3.3 di Wasteland 3, intitolata Death & Taxes, che introduce la modalità Permadeath, attivabile tramite un’opzione all’inizio della nostra partita. Le conseguenze di questa scelta sono evidenti, ma giusto per assicurarsi nessuno arrivi impreparato: se un vostro Ranger dovesse cadere a terra durante il combattimento, farete meglio a rialzarlo in fretta o potrete dirgli addio per sempre.

Ma se anche questo per voi dovesse essere troppo semplice, niente paura: Inxile ha anche implementato un’opzione per aumentare la difficoltà di tutte le prove d’abilità, e il reclutamento di nuovi Ranger avrà un costo in denaro. In compenso, potremo anche decidere di riassegnare tutte le abilità di un nostro Ranger (ma la cosa ci costerà), e sono in arrivo anche tutta una serie di nuove opzioni di personalizzazione. Così quando i vostri Ranger moriranno nella fredda neve del Colorado, almeno potranno dire di averlo fatto con stile.

La strada di Wasteland 3, in compenso, non finisce certo qui. Inxile Entertainment ha infatti promesso che quest’anno sarà ricco di novità per il suo postapocalittico RPG.