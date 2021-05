Valorant: Riot registrerà la chat vocale durante i match

Riot ha aggiornato i termini di servizio e le direttive della privacy di Valorant dopo aver annunciato che inizierà a registrare la chat vocale dei giocatori durante tutti i match.

Lo studio controllato da Tencent fa sapere che tutte le registrazioni verranno immagazzinate per un periodo non meglio specificato, ma la compagnia ascolterà le chat solamente in caso di segnalazioni di comportamenti scorretti da parte degli utenti, quali insulti, molestie verbali o altri atteggiamenti considerati tossici. Dopodiché, le registrazioni verranno cancellate in seguito al procedimento di valutazione.

Riot fa sapere che accettando i termini di servizio e utilizzando la chat vocale viene automaticamente dato il consenso alla compagnia di registrare le conversazioni, dunque per evitare che ciò accada basta disabilitare la chat vocale dalle opzioni di Valorant. Infine, lo studio spiega che per il momento questo nuovo sistema di moderazione verrà testato in Nord America, ma non si esclude che successivamente venga applicato anche in altre regioni.

Condividi con gli amici Inviare