State pensando di aggiornare il vostro PC? Beh, per quanto riguarda le schede video non possiamo aiutarvi granché, ma se invece siete alla ricerca di schede madri, buone notizie per voi. MSI ha infatti lanciato la promozione Verso l’infinito e oltre, che prevede 40€ di premio cashback per chiunque acquisti una scheda MSI Intel Z590 o B560. Inoltre, il premio cashback salirà fino a 100€ nel caso l’acquisto includa un dissipatore Core Liquid.

La promozione prende il via oggi stesso, e durerà fino al 31 maggio 2021; tenete presente però che il processo di redeem potrà avere inizio a partire dal 17 maggio, e fino al 28 giugno 2021. È inoltre valida solo presso i rivenditori specificati nella pagina dedicata, fra i quali non è presente Amazon.