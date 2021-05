Arkane Studios al lavoro su Omen, nuovo videogioco a tema vampiri?

Non vi è solo Deathloop nell’immediato futuro di Arkane Studios: pare che la compagnia ora parte della famiglia Xbox sia al lavoro su un nuovo videogioco a tema vampiri con nome in codice Omen.

Secondo le indiscrezioni riportate sul forum di ResetEra, l’opera sarebbe incentrata su una IP fantasy del tutto inedita e potrebbe essere svelata già nel corso del prossimo E3 2021, durante l’evento organizzato da Microsoft. Inoltre, il gioco sarebbe in lavorazione già da diverso tempo, pertanto la sua uscita non dovrebbe essere molto lontana: si parla dei primi mesi del prossimo anno. Naturalmente, trattandosi di uno studio della scuderia Bethesda, che a sua volta è proprietà di Microsoft, Omen di Arkane Studios potrebbe vedere la luce soltanto su PC e console Xbox.

Per sapere se questo rumor si rivelerà fondato non dovremo attendere a lungo: il prossimo E3 aprirà i suoi battenti virtuali il 12 giugno per poi concludersi qualche giorno più tardi, il 15.

