Necromunda: Hired Gun, ecco un nuovo trailer di gameplay

Mentre mancano poco più di una decina di giorni al lancio di Necromunda: Hired Gun, Focus Home Interactive e Streum On Studio hanno pubblicato un nuovo trailer di gameplay dedicato al rapporto tra il protagonista del gioco e il suo cyber-mastino.











Necromunda: Hired Gun ci metterà nei panni di un cacciatore di taglie impegnato a braccare la peggior feccia della pericolosissima città alveare dell’Imperium. Sarà nostro compito scegliere i contratti migliori a Martyr’s End, il ritrovo dei migliori cacciatori di taglie del sistema, preparare e potenziare l’equipaggiamento prima di partire all’avventura assieme al fido compagno a quattro zampe.

Lo sparatutto in soggettiva sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S dal prossimo 1° giugno in formato digitale, mentre la versione fisica per console arriverà il successivo 30 giugno.