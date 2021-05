Monster Hunter: ecco la data del Digital Event di maggio

Capcom ha annunciato la data del prossimo Monster Hunter Digital Event, appuntamento fisso per tutti i fan della caccia ai mostri. L’evento, che come da tradizione sarà trasmesso via Twitch, si terrà il 26 maggio alle ore 16:00, e includerà alcuni nuovi dettagli sull’aggiornamento 3.0 di Monster Hunter Rise; la dimensione del download per questa patch sarà di 1.4 GB. Sarà inoltre presente Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, lo spinoff più simile a un action jrpg classico che ci vedrà alle prese con un giovane Rathalos e una infausta profezia che lo riguarda. E sempre a proposito di quest’ultimo titolo, Capcom ha anche da poco rilasciato il trailer della storia, che ne introduce i protagonisti e l’incipit dell’avventura.